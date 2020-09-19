Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич обвинил Украину в отходе от "минских соглашений" и заявили о риске роста напряженности на Донбассе. Его процитировали на сайте российского МИДа, передает "Обозреватель".

Стоит отметить, что Лукашевич заявил, что на Донбассе сохраняется относительное спокойствие, что подтверждают и наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

фото: kommersant

Однако, как он сказал, ситуацию на линии соприкосновения нельзя назвать полностью удовлетворительной.

Сохраняется угроза роста напряженности, вызванная фиксируемыми фактами нарушения мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы представителями Киева, Донецка и Луганска в рамках видеоконференции контактной группы 22 июля

Также он озвучил пропагандистский тезис о том, что якобы отступление украинской стороны "от буквы и духа "минских соглашений" заблокировало продвижение по гуманитарной и политической линии урегулирования ситуации.

Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве Украины.

Лукашевич также заявил, что затишье на на линии соприкосновения рискуют так и не обрести устойчивый характер.

На этом фоне снижение количества обстрелов и относительное затишье на линии соприкосновения рискуют так и не обрести устойчивый характер

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что Минские договоренности выполнить невозможно.

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