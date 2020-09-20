Под Винницей из-за пьяного водителя погибли два человека и пострадали дети (фото, видео) [ Редактировать ]
В Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, спровоцированное пьяным водителем. Об этом сообщает областная полиция.
Возле села Козинцы Липовецкого района Audi Q-7 выехал на встречную полосу движения и протаранил Volkswagen Passat и Opel. Погибли 61-летний водитель Volkswagen Passat и его 53-летняя пассажирка. Пострадали и двое детей, которые находились в салоне. 8-летний мальчик и 5-летняя девочка доставлены в областную детскую больницу.
Виновник аварии, водитель внедорожника Audi 1976 года рождения, был пьян. Он задержан и помещен под стражу. Его будут судить по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Пьяному убийце за рулем светит до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде пьяная девушка устроила смертельное ДТП, а под Черновцами столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка.
по теме
Жуткое лобовое столкновение под Днепром: погибли три человека (видео)
В Криничанском районе Днепропетровской области Mercedes-Benz GLS 400 по "встречке" объезжал дорожные ремонтные работы и протаранил "ВАЗ"
Трое иностранцев погибли в жутком ДТП в Запорожье (фото)
Группа молодежи - граждан Марокко - катались на BMW, но не справились с мощной машиной и врезалась в опору рекламного щита
В Киеве внедорожник "влетел" в автобус с пассажирами (видео)
О пострадавших не сообщается
В жуткой аварии на Прикарпатье погибли четыре человека (фото)
Водитель "ВАЗ" протаранил грузовик МАN, водитель которого остановился на встречной полосе
Моторошна ДТП: на Буковині автівка протаранила пасажирський мікроавтобус
На дорозі "Житомир-Чернівці" зіштовхнулися мікроавтобус та легковик - удар був такої сили, що мікроавтобус вилетів на узбіччя та перекинувся