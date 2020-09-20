В Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, спровоцированное пьяным водителем. Об этом сообщает областная полиция.

Возле села Козинцы Липовецкого района Audi Q-7 выехал на встречную полосу движения и протаранил Volkswagen Passat и Opel. Погибли 61-летний водитель Volkswagen Passat и его 53-летняя пассажирка. Пострадали и двое детей, которые находились в салоне. 8-летний мальчик и 5-летняя девочка доставлены в областную детскую больницу.

Виновник аварии, водитель внедорожника Audi 1976 года рождения, был пьян. Он задержан и помещен под стражу. Его будут судить по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Пьяному убийце за рулем светит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде пьяная девушка устроила смертельное ДТП, а под Черновцами столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка.