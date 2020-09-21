По состоянию на 9:00 понедельника, 21 сентября, в Украине зафиксировали 178 353 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2675 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Читайте также Кабмин упростил ввоз лекарств от коронавируса

Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3583 человека (+26).

77 512 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.

Также мы писали о том, передается ли коронавирус через пищу.