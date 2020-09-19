В Умани полицейские задержали двух паломников-брацлавских хасидов, которые незаконно пересекли границу Украины. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

По данным правоохранителей, задержанные хасиды были переданы представителям Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что им грозит запрет на въезд в Украину на срок от 3 до 10 лет.

Важно, что в Умани работают КПП и находится много полицейских, которые проверяют документы у паломников, выясняя, имеют ли они реальные законные основания находиться на территории Украины.

Также, по данным полии Черкасской области, в Умани за время патрулирования мест паломничества хасидов в месте празднования Рош га-Шана, полицейские составили 7 административных протоколов.

Админпротоколы составлены по статьям:

203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину)

204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины)

44-3 (Нарушение правил карантина людей)

173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях

В полиции также сообщили, что "в результате слаженных действий полицейских нарушений публичной безопасности не было допущено".

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Около 600 полицейских Свободного отряда из разных областей Украины патрулируют лицы Умани. Также, 6 полицейских прибыли из Израиля для помощи украинским коллегам.

Стоит отметить, что Сводный отряд полицейских будет нести службу в Умани до завершения празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года).

Напомним, что хасиды покинули границу между Украиной и Беларусью.

Ранее сообщалось, что на пересечение беларуско-украинской границы оформили пропуска 1216 граждан Израиля.

Читайте также, находящееся между беларуским и украинским пунктами пропуска хасиды, устроили протест с требованием прекратить преследовать их по религиозным мотивам и пропустить через границу.