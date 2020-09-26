Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и проведал курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил после крушения самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти.

Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи.

Вечная память погибшим.