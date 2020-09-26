Власти Франция отреагировала на катастрофу военного самолета АН-26 в Харьковской области и, предложили помощь украинской стороне. Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

Мы искренно солидарны с нашим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах

Также, в МИД выразили соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Напомним, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.

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