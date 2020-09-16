Папа Римский Франциск может посетить Беларусь. В Ватикане рассматривают такую возможность, однако конкретной даты визита не называют. Об этом сообщил сайт белорусской католической церкви Catholic.by со ссылкой на госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.

Паролин подчеркнул, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите Папы". Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". А сейчас пандемия коронавируса заблокировала все неизвестно на какое время, констатировал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 сентября на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.

"Хотел бы передать Папе Франциску, что приглашение посетить Беларусь остается в силе", - сказал Макей.

В Ватикане настаивают на том, чтобы главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу разрешили въезд в Беларусь.

Ранее сообщалось, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI серьезно болен.