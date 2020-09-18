Определились финалисты Кубка Стэнли [ Редактировать ]
В полуфинале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Нью-Йорк Айлендерс". Шестая встреча финала Восточной конференции завершилась в овертайме со счетом 2:1, а серия - со счетом 4-2. В финале "Тампа" сыграет с "Даллас Старз".
Шайбы в матче "Тампа"-"Нью-Йорк Айлендерс" забросили: Виктор Хедман (7), Энтони Сирелли (74, в овертайме) Девон Тэйвз (5).
"Тампа" установила рекорд НХЛ по времени в овертаймах в одном плей-офф, сообщает NHL Public Relations. В нынешнем сезоне команда сыграла в овертаймах 185 минут 17 секунд.
"Тампа" вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 2015 года, а "Даллас" - с 2000-го. В прошлом сезоне "Тампа" вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.
Ранее сообщалось, что НХЛ планирует провести сезон 2020/21 годов в полном объеме. Он стартует в январе 2021 года, поскольку НХЛ хочет избежать одновременного старта с чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации, запланированного на католическое Рождество, 25 декабря.
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