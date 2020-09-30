Довыборы в Раду: ЦИК завершила регистрацию кандидатов (список) [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в 208 одномандатном избирательном округе.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Всего зарегистрировано 17 кандидатов.
Так, Комиссия зарегистрировала: Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко, Михаила Цисельского, Игоря Гунько, Владлену Каплин, Виктора Карповича, Дениса Нечепорука, Владимира Нечипоренко.
Напомним, довыборы в парламент по 208-м округу в Черниговской области были объявлены ЦИК после смерти народного депутата Валерия Давиденко. Они состоятся 25 октября, в один день с местными выборами в Украине.
Ранее сообщалось, что "Слуга народа" выбрала кандидата на довыборах в Раду.
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