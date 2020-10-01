Рейсовий автобус не розминувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп. Один пасажир загинув, інших двох та водія - шпиталізували.

Сталася ДТП біля села Користь. Шофер автобуса врізався у припарковану на узбіччі фуру з увімкненою аварійкою. Удар був такий, що маршрутку відкинуло на півсотні метрів вона в буквальному сенсі - перетворилася на купу брухту. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Якщо провину водія маршрутки доведуть, він може потрапити за ґрати на вісім років.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУНП у Рівненській області: