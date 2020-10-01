ДТП на трасі Київ-Чоп: загинув один пасажир [ Редактировать ]
Рейсовий автобус не розминувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп. Один пасажир загинув, інших двох та водія - шпиталізували.
Сталася ДТП біля села Користь. Шофер автобуса врізався у припарковану на узбіччі фуру з увімкненою аварійкою. Удар був такий, що маршрутку відкинуло на півсотні метрів вона в буквальному сенсі - перетворилася на купу брухту. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Якщо провину водія маршрутки доведуть, він може потрапити за ґрати на вісім років.
Олександр Панасюк, заступник начальника ГУНП у Рівненській області:
Водій вказаного рейсового автобуса так само знаходиться у Корецькі центральній районній лікарні з діагнозом перелом плеча і закрита черепно-мозкова-травма. Буде проведений весь комплекс слідчих дій, в тому числі перевірок і по водію і по всіх остальних моментах, які стосуються документації, дотримання маршрутів, виконання всіх інших вимог, які передбачені до рейсових автобусів.
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