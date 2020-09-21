Новые зарплаты медиков: названы суммы [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что повышение зарплаты врачам Минздрав заложил в бюджет на следующий год от 22 до 25 тысяч гривен.
Он отметил, что зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.
Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата... Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен.
Вместе с тем Степанов добавил, что зарплата у различных медсестер и врачей может быть разной в зависимости от нагрузки, опыта, объема той работы, которую они выполняют, и от ответственности, которую они берут на себя.
Кроме того, глава Минздрава рассказал, что ведомство запросило 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в 2021 году. Данная сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медицинских гарантий.
по теме
Рост зарплат в Офисе президента: глава Минфина сделал заявление
В 2021 году у работников Офиса президента вырастут зарплаты
З 1 вересня медикам підвищать зарплату - Марченко
В п'ятницю, 18 вересня, міністр фінансів Сергій Марченко під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА" заявив про підвищення заробітних плат медиків
Українські вчителі можуть залишитися без надбавок
З карантином роботи лише побільшало, працювати стало важче. Втім, інформація про те, що Міністерство освіти частково призупиняє виплату надбавок педагогам - шокувала
Українські вчителі можуть залишитися без доплат
З карантином роботи лише побільшало, працювати стало важче. Втім, інформація про те, що Міністерство освіти частково призупиняє виплату надбавок педагогам - шокувала
В "Опозиційній платформі - За життя" закликають перевірити використання коронавірусних фондів на Одещині
Держава обіцяла лікарям доплати - та досі немає. Обіцяла і засоби захисту - з цим теж проблеми. Депутати запитують: де ж гроші з коронавірусного фонду?