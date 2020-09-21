В понедельник, 21 сентября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что повышение зарплаты врачам Минздрав заложил в бюджет на следующий год от 22 до 25 тысяч гривен.

Он отметил, что зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.

Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата... Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен.

Вместе с тем Степанов добавил, что зарплата у различных медсестер и врачей может быть разной в зависимости от нагрузки, опыта, объема той работы, которую они выполняют, и от ответственности, которую они берут на себя.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что ведомство запросило 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в 2021 году. Данная сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медицинских гарантий.

Ранее Кабмин определил механизм доплат медикам.