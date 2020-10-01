В селе Демьяновка Донецкой области в местной школе произошла неприятная история с ребенком. Так, в редакцию "Подоброностей" обратилась бабушка третьеклассника и рассказала о травле, которую устроила завуч ребенку из-за ее болезни.

"Ребенку 8 лет! Устроили травлю по той причине, что я нахожусь на лечении с короновирусом. Ребенок со мной не контактировал. Поселок у нас маленький, по этому в тот же день все знали, что я заболела. Позвонила учительница и сказала ребенка в школу не пускать. На каком основании? Внук не виделся со мной, не живет тут", - объясняет женщина.

Родители решили все таки пустить ребенка в школу, даже не подозревая, чем это обернется.

"На ребенка начали давить, мол, чего он пришел, а не сидит дома. Началась травля. Я позвонила директору, но со мной даже разговаривать не стали. Это нормально вообще? Завуч школы зашла в третий класс, где учится ребенок, отсадила его отдельно и детям провела разъяснительную беседу, чтобы к нему не подходили, потому что "он заразный", - рассказывает возмущенная бабушка.

Кроме того, женщина обращалась в Донецкий областной департаменте образования, однако там в этой ситуации никаких нарушений прав и свобод ребенка не увидели.

Ранее "Подробности" сообщали, что в одной из школ Китая учитель метаматики до смерти избил 10-летнюю школьницу за неправильный ответ.