В Херсонской области рыбаки из Скадовска выловили морскую черепаху. Фото с экзотическим животным выложил в Facebook Евгений Корокин, подписав "Вот такое чудо неожиданно словили в Скадовске около лодочной станции!"

В комментариях под своим постом он уточнил, что черепаха весит 20 килограммов, позднее ее отпустили назад в море. В научном центре экологии моря сообщили, что рыбакам попалась головастая морская черепаха (Caretta caretta).

Экологи утверждают, что морские черепахи в Черном море не водятся, но иногда заплывают через пролив Босфор - их вылавливали в Абхазии, Поти и Крыму. Морской черепахе не выжить в Черном море зимой, когда температура воды опускается ниже 10 градусов. Минимальная температура для их жизнедеятельности составляет 12 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сибири браконьер выловил из реки крокодила.