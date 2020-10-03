Под Ивано-Франковском сгорела старинная церковь [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Вечером 2 октября огонь охватил старинную церковь в селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пожар возник в деревянной церкви Святого Василя Великого, 1850 года постройки, размеров 17 × 9 метров.
Пожарные получили сообщение о возгорании в 20:08. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения храм был полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 150 кв. м.
Огонь гасили с помощью подвоза воды из местного пруда. В 21:00 пожар локализовали, в 22:12 - полностью ликвидировали.
Спасателям удалось спасти расположенные рядом здания новой Церкви и колокольни. Пострадавших в результате пожара нет, но старинная церквушка полностью сгорела.
Ранее сообщалось, что под полом церкви возле Глухова обнаружили жуткие находки.
по теме
В Коломые более ста человек отравились в столовой
44 человека попали в больницу с пищевым отравлением
В Киеве случился масштабный "автомобильный" пожар
Во время возгорания были слышны и взрывы
Огонь угрожает 32 населенным пунктам в Луганской области (видео)
На территории Луганской области обнаружены тела семи погибших, еще 18 человек получили травмы, в том числе 3 спасателей. Пропавшими без вести числятся четверо
Лікарня на Прикарпатті залишається без медиків: хто допоможе хворим?
Посеред епідемії коронавірусу на Прикарпатті закрили відділення однієї з лікарень. Бо там нікому працювати. За чотири тисячі гривень в місяць охочих не знайшлося
В Китае случился жуткий "туристический" пожар
Загорелось в зале снежных скульптур