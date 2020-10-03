Вечером 2 октября огонь охватил старинную церковь в селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Пожар возник в деревянной церкви Святого Василя Великого, 1850 года постройки, размеров 17 × 9 метров.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 20:08. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения храм был полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 150 кв. м.

Огонь гасили с помощью подвоза воды из местного пруда. В 21:00 пожар локализовали, в 22:12 - полностью ликвидировали.

Спасателям удалось спасти расположенные рядом здания новой Церкви и колокольни. Пострадавших в результате пожара нет, но старинная церквушка полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что под полом церкви возле Глухова обнаружили жуткие находки.