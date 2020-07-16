В селе Белокопытово Глуховского района Сумской области под полом местной церкви обнаружили человеческие черепа и человеческие останки. Об этом сообщает hlukhiv.info.

Страшную находку сделали строители, которые начали ремонт пола в белокопытовской церкви. Они обнаружили ступеньки, ведущие под завалы, 8 черепов (женские и детские), много костей и одну разбитую гробницу.

Таким образом подтвердились рассказы старожилов, что в старину под храмом был склеп, в котором хоронили местную знать.

Когда пришли большевики, склеп разбили, гробницы ограбили, а останки выбрасывали в соседний яр, где местные жители ночами их собирали и закапывали на местном старом кладбище. После разграбления склеп засыпали мусором и землей, видимо, с ней туда и попали кости.

Интересно, что на глубине под два метра нашли обертку от конфеты - ведь во времена революции в церкви был "бар" и магазин.

Строители откопали ступеньки, ведущие под завалы, но разбирать их не стали, поскольку это не безопасно. Вероятно, это легендарный подземный ход, ведущий за село.

Ранее сообщалось, что кладоискатель в Шотландии обнаружил невероятную находку на дне реки.