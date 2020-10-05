Влада частково скасувала заборону на проведення паломництва до ісламських святинь

Саудівська Аравія відкрила Мекку для прочан. Влада частково скасувала заборону на проведення паломництва до ісламських святинь, запроваджену сім місяців тому через COVID-19.

Утім, щоб запобігти поширенню коронавірусу, вірянам не дозволятимуть торкатися священної Кааби, вона завішена чорною тканиною.

Нагадаю, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, Мекка та Медина були повністю закриті на в'їзд і виїзд.