Саудівська Аравія відкриває Мекку та Медину для прочан [ Редактировать ]
Саудівська Аравія відкрила Мекку для прочан. Влада частково скасувала заборону на проведення паломництва до ісламських святинь, запроваджену сім місяців тому через COVID-19.
Утім, щоб запобігти поширенню коронавірусу, вірянам не дозволятимуть торкатися священної Кааби, вона завішена чорною тканиною.
Нагадаю, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, Мекка та Медина були повністю закриті на в'їзд і виїзд.
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