В Ізраїлі відновилися протести невдоволених карантином. Через збільшення захворюваності влада вдруге запровадила суворі обмеження. Та виконувати їх люди категорично відмовляються.

Зо дві сотні людей зібралися на антиурядовий мітинг в Тель-Авіві. Окрім запровадження вже другого за пів року карантину, мітингарі обурені нещодавно ухваленим законом - він, у рамках карантинних обмежень, забороняє влаштовувати протестні акції далі, ніж на кілометр, від власної домівки.

В уряді це пояснюють намаганням обмежити поширення вірусу. Противники ж закону закидають владі наступ на свободу слова.

Яель, протестувальниця:

Нетаньягу використовує коронавірус. Це його уряд хворий на COVID-19. Вони намагаються загнобити народ та протестний рух. Звісно, що Нетаньягу стурбований, коли протести відбуваються по всій країні.

Неама, протестувальниця:

Ми хочемо, щоб він пішов у відставку. Ми хочемо відновити все, що він зруйнував. Вже неможливо залишатися вдома, це стає небезпечним. Вийти на протест вже не просто наша привілегія, це наш обов'язок.

Подібні точкові акції відбулися в інших містах Ізраїлю. Кілька десятків невдоволених зібралися і під офіційною резиденцією прем'єра в Єрусалимі. Дехто з протестувальників тримав плакат "Менеджер-невдаха не може очолювати уряд".

Протестувальниця:

В нашій країні диктатура. Замість прем'єра у нас - цезар, який не дає жити Ізраїлю. Він зруйнував нашу демократію, зруйнував наше суспільство. Через нього ми плачемо щоночі. Тому я тут заради своїх дітей та онуків.

Подекуди демонстрації переросли в сутички з поліцією. По всій країні затримано з півсотні активістів. Десяткам виписали штрафи за порушення карантину. Кілька людей травмувалися.

Влада протестні акції не коментує. Ще під час першої хвилі епідемії уряд Беньяміна Нетаньягу неодноразово звинувачували у запровадженні невиправдано жорстких обмежень. Більшість підприємств та компаній були змушені зупинити свою діяльність. Понад мільйон ізраїльтян втратили роботу.