Коли в Україні заборонять вимагати паперові документи [ Редактировать ]
Без паперової тяганини, все у цифрі. З першого вересня наступного року органам влади заборонять вимагати від громадян паперові документи. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів під час "Дія саміту".
Там презентували нові послуги додатку "Дія". Зокрема, повністю запрацював сервіс "Є-малятко", де можна отримати електронну довідку про народження дитини та онлайн оформити всі документи. До того ж через додаток тепер можна сплатити штрафи, відкрити рахунок у банку або ж ФОП.
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