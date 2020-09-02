Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что хочет построить город на Марсе. Но для реализации этих планов понадобится много времени.

Об этом Илон Маск заявил во время виртуального саммита Humans to Mars.

Ранее компания SpaceX обещала построить к 2050 году колонию на красной планете. При этом начать перевозить материалы для возведения соответствующих конструкций планировали уже в 2022 году. По словам Маска, доставить материалы для строительства проще, чем настроить работу всех систем жизнеобеспечения для человека непосредственно на Марсе.

"Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достичь того этапа, когда он будет самодостаточным. Если у нас это получится, то это будет действительно большим достижением", – сказал Маск.

Колонизировать Красную планету планируют в несколько этапов. Сперва туда доставят небольшую группу инженеров, которые создадут там базу. Уже после этого будут возводить другие сооружения для поселенцев на Марсе.

Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.