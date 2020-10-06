Непогода "освободила" опасных животных из природного парка [ Редактировать ]
На юго-востоке Франции из-за непогоды из природного парка "Альфа" сбежала группа из семи черных волков. О происшествии сообщает Le Figaro.
Опасных хищников объявили в розыск и незамедлительно начали их поиски. Два сотрудника парка и пожарный ветеринар вылетели на вертолете, чтобы попытаться найти животных, некоторые из них были замечены очевидцами "между Сен-Мартен-Везуби и Бореоном", или недалеко от парка.
Отмечается, что 13 черных волков жили в вольере, который из-за бури оказался полностью разрушенным.
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