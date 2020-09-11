Под Киевом кенгуру сбежал из зверинца: обещано вознаграждение (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киевской области из зверинца сбежал кенгуру, нашедшему обещано вознаграждение. Об этом этнографический комплекс "Украинское село" сообщил на своей станице в Facebook.
Животное из Австралии сбежало из вольера, когда смотритель принес еду. Молодой кенгуру перепрыгнул через мужчину и прошмыгнул в открытые ворота, скрывшись в поле. После этого переволновавшемуся смотрителю стало плохо.
Кенгуру валлаби Беннетта - карликовий вид, небольшого размера, меховой покров серо-рыжего цвета. Миролюбивое животное, которое за время пребывания в живом уголке комплекса уже привыкло к людям. Может питаться листьями кустарников, сеном, травой, овощами; живет на открытом пространстве даже в холодное время года в наших климатических широтах. Передвигается довольно быстро прыжками до 1,5 метров, наиболее активно утром и во второй половине дня, не любит жаркого открытого солнца.
За помощь в возвращении животного обещано вознаграждение - 20 000 гривен. О местонахождении кенгуру просят сообщать по телефону: 099-333-07-70.
Ранее сообщалось, что в Одессе сбежавшие из зоопарка гамадрилы устроили переполох.
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