В Киевской области из зверинца сбежал кенгуру, нашедшему обещано вознаграждение. Об этом этнографический комплекс "Украинское село" сообщил на своей станице в Facebook.

Животное из Австралии сбежало из вольера, когда смотритель принес еду. Молодой кенгуру перепрыгнул через мужчину и прошмыгнул в открытые ворота, скрывшись в поле. После этого переволновавшемуся смотрителю стало плохо.

Кенгуру валлаби Беннетта - карликовий вид, небольшого размера, меховой покров серо-рыжего цвета. Миролюбивое животное, которое за время пребывания в живом уголке комплекса уже привыкло к людям. Может питаться листьями кустарников, сеном, травой, овощами; живет на открытом пространстве даже в холодное время года в наших климатических широтах. Передвигается довольно быстро прыжками до 1,5 метров, наиболее активно утром и во второй половине дня, не любит жаркого открытого солнца.

За помощь в возвращении животного обещано вознаграждение - 20 000 гривен. О местонахождении кенгуру просят сообщать по телефону: 099-333-07-70.

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