Ученые из международной обсерватории Gemini сняли неизвестные области туманности Килля. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

Новое изображение оказалось в десять раз четче более ранних фото. Для создания снимка астрономы из Университета Райса в Хьюстоне использовали 8,1-метровый телескоп Gemini South в Чили в ближнем инфракрасном диапазоне.

Отмечается, что в пыльных и газовых структурах формируются новые звезды и выбрасывают во вселенную свои частицы.

Фото: Gemini

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