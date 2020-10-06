Астрономы сфотографировали "скрытую" туманность [ Редактировать ]
Ученые из международной обсерватории Gemini сняли неизвестные области туманности Килля. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.
Новое изображение оказалось в десять раз четче более ранних фото. Для создания снимка астрономы из Университета Райса в Хьюстоне использовали 8,1-метровый телескоп Gemini South в Чили в ближнем инфракрасном диапазоне.
Отмечается, что в пыльных и газовых структурах формируются новые звезды и выбрасывают во вселенную свои частицы.
Фото: Gemini
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