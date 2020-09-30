Цена на газ для украинцев Источник: Pixabay

Снабжающие компании обнародовали свежие месячные тарифы на поставки газа для населения. Об этом сообщает Консультационный центр для населения "Газ Правда".

В октябре ряд региональных поставщиков газа, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ для большинства украинцев, подняли тарифы. Цена газа для населения колеблется от 6,6 до 6,8 грн за кубометр. Для сравнения в сентябре кубометр газа у тех же компаний стоил 5,49 грн, а в августе - 4,49 грн.

Читайте также Отказ от монет и отопительный сезон: что ждет украинцев в октябре

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не повышала цену голубого топлива. В октябре будет действовать сентябрьский тариф - 4,7 грн за кубометр. Цены остальных поставщиков колеблются от 4,8 грн до 6,8 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании обязаны обнародовать цену за 5 дней до начала следующего месяца.

Полный список предложений газоснабжающих предприятий в октябре (грн за куб. м):

ГК "Нафтогаз України" - 4,700;

Paliv Energy - 4,800;

Мегаватт Енерго - 4,850;

ДП "Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" - 5,376;

ТОВ "Тернопільоблгаз" - 5,394;

TAS Energy - 5,490;

Асканія Енерджи - 5,490;

ТОВ "Газопостачсервіс" - 5,700;

ТОВ "Газовик" - 5,750;

ДП "Кременецьке УПРГ" - 6,093;

ТОВ "Херсонрегіонгаз" - 6,200;

ДП "Шепетівкагаз" - 6,302;

ETG.UA - 6,498;

ТОВ "Кременчукгаз-Постачання" - 6,500;

ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" - 6,500;

ДП "Газ Мелитополя" Прат "Мелитопольгаз" - 6,627;

ТОВ "Черкасигаз Збут" - 6,658;

ДП "КиївГазЕнерджи" - 6,665;

Харківгаз Збут - 6,665;

Київобл Газзбут - 6,669;

ТОВ "Уманьгаз Збут" - 6,675;

Львів Газзбут - 6,676;

Вінниця Газзбут - 6,682;

Волинь Газзбут - 6,700;

Чернігів Газзбут - 6,722;

Суми Газзбут - 6,736;

ТОВ ТД "Лубнигаз" - 6,750;

ТОВ "Полтавагаз збут" - 6,753;

ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" - 6,772;

АТ "Дніпрогаз" - 6,772;

АТ "Криворіжгаз" - 6,772;

ТОВ Азовгаз - 6,774;

Рівне Газзбут - 6,776;

Івано-Франківськ Газзбут - 6,779;

Закарпат Газзбут - 6,785;

Хмельницьк Газзбут - 6,792;

ТОВ "Поліссягаз" - 6,799;

Житомир Газзбут - 6,806;

Миколаїв Газзбут - 6,811;

Запоріж Газзбут - 6,815;

Чернівці Газзбут - 6,817;

ТОВ "Одесагаз-Постачання" - 6,850.

Напомним, что из-за похолодания цена на газ в Европе подскочила сразу на $10. Средняя цена в сентябре составляет $137 за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мае - $55. Голубое топливо дорожает и в Азии. Там цены достигают $180 за тысячу "кубов".

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.