Цены на газ для населения: опубликованы новые тарифы [ Редактировать ]
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Снабжающие компании обнародовали свежие месячные тарифы на поставки газа для населения. Об этом сообщает Консультационный центр для населения "Газ Правда".
В октябре ряд региональных поставщиков газа, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ для большинства украинцев, подняли тарифы. Цена газа для населения колеблется от 6,6 до 6,8 грн за кубометр. Для сравнения в сентябре кубометр газа у тех же компаний стоил 5,49 грн, а в августе - 4,49 грн.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не повышала цену голубого топлива. В октябре будет действовать сентябрьский тариф - 4,7 грн за кубометр. Цены остальных поставщиков колеблются от 4,8 грн до 6,8 грн за кубометр.
Газоснабжающие компании обязаны обнародовать цену за 5 дней до начала следующего месяца.
Полный список предложений газоснабжающих предприятий в октябре (грн за куб. м):
- ГК "Нафтогаз України" - 4,700;
- Paliv Energy - 4,800;
- Мегаватт Енерго - 4,850;
- ДП "Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" - 5,376;
- ТОВ "Тернопільоблгаз" - 5,394;
- TAS Energy - 5,490;
- Асканія Енерджи - 5,490;
- ТОВ "Газопостачсервіс" - 5,700;
- ТОВ "Газовик" - 5,750;
- ДП "Кременецьке УПРГ" - 6,093;
- ТОВ "Херсонрегіонгаз" - 6,200;
- ДП "Шепетівкагаз" - 6,302;
- ETG.UA - 6,498;
- ТОВ "Кременчукгаз-Постачання" - 6,500;
- ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" - 6,500;
- ДП "Газ Мелитополя" Прат "Мелитопольгаз" - 6,627;
- ТОВ "Черкасигаз Збут" - 6,658;
- ДП "КиївГазЕнерджи" - 6,665;
- Харківгаз Збут - 6,665;
- Київобл Газзбут - 6,669;
- ТОВ "Уманьгаз Збут" - 6,675;
- Львів Газзбут - 6,676;
- Вінниця Газзбут - 6,682;
- Волинь Газзбут - 6,700;
- Чернігів Газзбут - 6,722;
- Суми Газзбут - 6,736;
- ТОВ ТД "Лубнигаз" - 6,750;
- ТОВ "Полтавагаз збут" - 6,753;
- ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" - 6,772;
- АТ "Дніпрогаз" - 6,772;
- АТ "Криворіжгаз" - 6,772;
- ТОВ Азовгаз - 6,774;
- Рівне Газзбут - 6,776;
- Івано-Франківськ Газзбут - 6,779;
- Закарпат Газзбут - 6,785;
- Хмельницьк Газзбут - 6,792;
- ТОВ "Поліссягаз" - 6,799;
- Житомир Газзбут - 6,806;
- Миколаїв Газзбут - 6,811;
- Запоріж Газзбут - 6,815;
- Чернівці Газзбут - 6,817;
- ТОВ "Одесагаз-Постачання" - 6,850.
Напомним, что из-за похолодания цена на газ в Европе подскочила сразу на $10. Средняя цена в сентябре составляет $137 за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мае - $55. Голубое топливо дорожает и в Азии. Там цены достигают $180 за тысячу "кубов".
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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