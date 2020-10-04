Вооруженные силы Армении совершили ракетный удар азербайджанского города Ганджи. В результате атаки есть жертап и пострадавшие, об этом сообщает МВД Азербайджана.

От обстрелов пострадала также и инфраструктура города.

В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб.

Отмечается, что город Гянджи является вторым по величине в Азербайджане.

Фото: МВД Армении

Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои прекратятся, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.