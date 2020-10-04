Армения обстреляла город в Азербайджане [ Редактировать ]
Вооруженные силы Армении совершили ракетный удар азербайджанского города Ганджи. В результате атаки есть жертап и пострадавшие, об этом сообщает МВД Азербайджана.
От обстрелов пострадала также и инфраструктура города.
В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб.
Отмечается, что город Гянджи является вторым по величине в Азербайджане.
Фото: МВД Армении
Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои прекратятся, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.
по теме
У Нагірному Карабаху потрапили під обстріл французькі журналісти
Під обстріл потрапили журналісти французької газети Le Monde - поранених везуть до лікарні міста Мартуні
Армения пострадала от ракетного обстрела городов
Армия переведена в полную боевую готовность
Карабахский конфликт: Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджа заявил о том, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе.
Карабахский конфликт: Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт
Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе
У Нагірному Карабаху не вщухає військове протистояння
В ОБСЄ закликають до перемир'я, щоб вивезти тіла загиблих - які умови висувають Баку та Єреван?