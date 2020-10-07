Женское движение партии "За будущее" требует отправить министра здравоохранения в отставку [ Редактировать ]
Женское движение партии "За майбутнє" требует отправить министра здравоохранения в отставку. Такое видеообращение появилось на официальной странице женского движения партии "За майбутнє" в Facebook.
Женщины со всей Украины обратились к президенту Зеленскому с требованием отправить в отставку Максима Степанова - как такого, что не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.
"Жизнями украинцев руководит человек, который за полгода не сделал ничего для улучшения эпидемиологической ситуации... министр Степанов, вы не справились со своими обязанностями. Вам пора уходить!"- призвали координаторы движения из всех областей Украины.
"Господин президент, готовы ли вы брать на себя ответственность за бездействие министра здравоохранения и смерти украинских граждан? Если нет - вы должны отправить Степанова в отставку!"- подчеркнула руководительница женского движения Ирина Суслова.
Напомним: Украина последние недели - среди лидеров по количеству заболевших в сутки. В частности, на сегодняшнее утро в стране зафиксировано 4 753 новых случая.
Вместе с тем, в стране нет необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование.
В медучреждениях наблюдается критическая нехватка койко-мест, не хватает кислородных систем, а в подавляющем большинстве больниц отсутствуют компьютерные томографы. При этом, в апреле Верховная Рада Украины создала в Государственном бюджете на 2020 год Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен.
Со временем объем вырос до 66 миллиардов. Однако большую часть средств Фонда - 35 миллиардов гривен - правительство направило на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
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