Определились все полуфиналисты Roland Garros [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Испанец Рафаэль Надаль в четверг, 9 октября, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом за выход в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
За вторую путевку поборются грек Стефанос Циципас и сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. Новак Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
У женщин в полуфинале сыграют американка София Кенин (4-й номер посева) и чешка Петра Квитова (7-й). В феврале 2020 года София Кенин стала победительницей Australian Open.
За вторую путевку в финал поборются полька Ига Швентек (54-я строчка в рейтинге WTA) и аргентинка Надя Подороска (131).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его действующий чемпион - Рафаэль Надаль. Призовой фонд турнира составляет 38 млн евро.
Напомним, что Турниры Большого шлема - четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира:
- Открытый чемпионат Австралии;
- Открытый чемпионат Франции;
- Уимблдонский турнир;
- Открытый чемпионат США.
Ранее сообщалось, что теннисный календарь ATP на 2020 год расширен на четыре турнира.
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