Овощи, которые являются основой здорового питания, могут навредить организму в случае их употребления после неправильного хранения или готовки.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, почему не стоит употреблять недозрелые помидоры, "старые" баклажаны, а также картофель, который хранился всю зиму и долежал до весны, пишет svidok.online.

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"Это овощи семейства пасленовых содержат соланин – нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы", – отметила врач.

По словам доктора, после длительного хранения фасоль тоже обретает свойство вредить организму – долго хранящиеся бобовые могут стать источниом микотоксинов, грибков, которые вызывают отравление. Недоваренная и сырая фасоль также представляют опасность, "поскольку в ней содержится фитогемагглютинин" – вещество, которое может быть токсичным.

Специалист рекомендует осторожно употреблять овощи и зелень, которые имеют свойство накапливать нитраты. К таким относятся: шпинат, свекла, капуста, петрушка, огурцы, морковь.

"При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты", – пояснила врач-диетолог.

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