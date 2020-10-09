Почему нужно есть миндаль [ Редактировать ]
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Nutrition, миндаль полон не только необходимых питательных веществ, но также пищевых волокон и жирных кислот омега-3, передает newsyou.info.
Исследование показало, что взрослые, которые ели около 1,5 унции миндаля в неделю (45-50 грамм), испытали снижение массы тела и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или плохого холестерина по сравнению с контрольной группой.
По словам диетолога из США Лори Недеску, миндаль своими сердечными свойствами обязан впечатляющему содержанию питательных веществ, в частности, запасам мононенасыщенных жиров.
Мононенасыщенные жиры снижают уровень холестерина ЛПНП, а также помогают развивать и поддерживать клетки вашего тела. Помимо мононенасыщенных жиров, миндаль содержит белок, витамин Е и минералы (магний, калий, медь и цинк), которые поддерживают заживление и иммунитет.
Миндаль также невероятно богат растительными соединениями, называемыми флавоноидами: катехин, эпикатехин, кверцетин, кемпферол и изорамнетин. Они действуют как мощные антиоксиданты.
Употребление всего 50 грамм миндаля в неделю снижает вероятность атеросклероза.
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