Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Nutrition, миндаль полон не только необходимых питательных веществ, но также пищевых волокон и жирных кислот омега-3, передает newsyou.info.

Исследование показало, что взрослые, которые ели около 1,5 унции миндаля в неделю (45-50 грамм), испытали снижение массы тела и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или плохого холестерина по сравнению с контрольной группой.

По словам диетолога из США Лори Недеску, миндаль своими сердечными свойствами обязан впечатляющему содержанию питательных веществ, в частности, запасам мононенасыщенных жиров.

Мононенасыщенные жиры снижают уровень холестерина ЛПНП, а также помогают развивать и поддерживать клетки вашего тела. Помимо мононенасыщенных жиров, миндаль содержит белок, витамин Е и минералы (магний, калий, медь и цинк), которые поддерживают заживление и иммунитет.

Миндаль также невероятно богат растительными соединениями, называемыми флавоноидами: катехин, эпикатехин, кверцетин, кемпферол и изорамнетин. Они действуют как мощные антиоксиданты.

Употребление всего 50 грамм миндаля в неделю снижает вероятность атеросклероза.

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