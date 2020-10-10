За останню добу до поліції надійшло 197 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. З 5 вересня Нацполіція зареєструвала 3350 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. З них 249 правоохоронці розслідують як кримінальні правопорушення.

І це далеко не вичерпні цифри. Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив член Центральної виборчої комісії Юрій Мірошниченко.

Оскільки саме політичні сили, які беруть участь у виборах, формують і територіальні, і дільничні виборчі комісії, ми стикаємося з випадками, які можна тлумачити як порушення закону. У вигляді злочинів - це явні відверті, і неявні незлочинні порушення, які порушують сам принцип чесної конкуренції, відкритості, доступності та прозорості виборчого процесу. Це пов'язано із нереєстрацією тих чи інших суб'єктів. Це пов'язано із неухваленням рішень, блокуванням роботи тих чи інших комісій. Це пов'язано з упередженими, вмотивованими політично тими чи іншими рішеннями комісій.

Незважаючи на численні порушення і стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Україні, у ЦВК впевнені, що місцеві вибори в Україні відбудуються за графіком.

З вирогідністю майже 100% люди зможуть прийти 25 жовтня і проголосувати, щоб обрати собі місцеву владу. Тільки надзвичайний або воєнний стан може перенести вибори. Але цей сценарій неможливий без Верховної Ради, яка має схвалити відповідний указ президента.

Юрій Мірошниченко повідомив, що 63 особи зі складу апарату ЦВК перебувають на лікарняному через COVID-19, з них у 36 - підтверджений діагноз. Це створює неабиякі проблеми для підготовки голосування, адже членів ЦВК по закону замінити не можна.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський виключив проведення виборів на окупованому Донбасі.