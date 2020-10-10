Пенсійна реформа має початися з детінізації і лібералізації податків - Южаніна [ Редактировать ]
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Реформа пенсійної системи в Україні має початися з детінізації зарплат і лібералізації ставок податків. Про це під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА"на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявила народний депутат, колишня голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Якщо у нас 18 млн працездатного населення, і тільки 13,2 млн є застрахованими особами, то де 5 млн, які не є застрахованими і не платять зовсім навіть мінімальних внесків? За звітом Пенсійного фонду за 2019 рік, десь 3,5 млн громадян України працюють без оформлення трудових відносин. А 1,5 млн - це можливо ті люди, які не працюють в Україні. І Верховній Раді, і уряду потрібно сконцентруватися на тому, щоб 3,5 млн людей почали платити податки. За деякими оцінками, з них 40-45% працюють в аграрній галузі. Для того, щоб вивести цих людей та їхні зарплати з "тіні", потрібно заохочувати їх почати виплачувати внески на своє майбутнє.
Южаніна нагадала, що в Україні і досі діє найпримітивніша солідарна система, коли ті, хто працюють, утримають тих, хто вже ні. З наступного року Кабмін запускає накопичувальну пенсійну систему.
Але багаторівневу пенсійну систему, яка до того ж перетинаються зі страховою медичною - треба буде впроваджувати. Солідарна система - це принцип забезпечення найменших виплат пенсіонерам. Накопичувальна система, яка дозволяє людям назбирати на пенсію певну суму коштів, може спрацювати, якщо людина буде 40 років перераховувати в Пенсійний фонд менше 10% доходів, які вона отримує. Тому треба сказати, що молоді люди мають шанс, а ті які старші - можуть розраховувати ось на це. Або ми вам даємо додатково добровільно - накопичувальні фонди, які матимуть гарантії від держави. У Казахстані, наприклад, є гарантія від держави, що пенсійні фонди мають збільшувати накопичення як мінімум на індекс інфляції.
Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. А з 1 липня 2021 року доплати (+400 грн на місяць) отримуватимуть пенсіонери у віці 75-80 років.
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