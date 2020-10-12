Біля Мар'їнки лунали постріли з гранатомета [ Редактировать ]
На передовій минулої доби зафіксовано три випадки порушення режиму тиші з боку російських окупантів. Поблизу Мар'їнки лунали постріли з ручного гранатомета, а біля Майорська та Зайцевого бойовики провокували наших захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.
Українські армійці вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили - у лавах війська без втрат.
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