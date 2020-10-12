За сутки в столице зафиксировали 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 27 497 инфицированных COVID-19. Выздоровели 9 702 киевлянина (75 - за минувшие сутки), при этом, погиб от инфекции 481 киевлянин (12 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

290 мужчин в возрасте 19 до 85 лет;

188 женщин, возрастом от 18 до 87 лет;

24 ребенка - от 1 месяца до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (126 человек), Оболонском районе (82 случая) и Днепровском районе (65 пациентов).

Фото: КГГА

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