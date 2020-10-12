В Киеве зафиксирован резкий спад коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 27 497 инфицированных COVID-19. Выздоровели 9 702 киевлянина (75 - за минувшие сутки), при этом, погиб от инфекции 481 киевлянин (12 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 290 мужчин в возрасте 19 до 85 лет;
- 188 женщин, возрастом от 18 до 87 лет;
- 24 ребенка - от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (126 человек), Оболонском районе (82 случая) и Днепровском районе (65 пациентов).
Фото: КГГА
Читайте также, за сутки на территории Украины зарегистрированы 4420 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 265 454 заболевших.
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