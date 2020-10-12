Шведская королевская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по экономике.

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

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Премию присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов.

Примечательно, что потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов.

Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

Ранее мы писали о том, что Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр.

Также сообщалось, что размер Нобелевской премии в 2020 году увеличили.