Нобелевская премия по экономике: кто стал лауреатом [ Редактировать ]
Шведская королевская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по экономике.
Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.
Премию присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов.
Примечательно, что потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов.
Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.
Ранее мы писали о том, что Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр.
Также сообщалось, что размер Нобелевской премии в 2020 году увеличили.
по теме
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
9 октября в Осло назовут лауреата премии мира
Нобелевская премия по химии 2020: объявлены лауреаты
Кто получил Нобелевскую премии по химии
Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике 2020
Пенсійна реформа: експерт назвала фактори, які впливають на майбутню пенсію
Експерт розповіла, які фактори впливають на формування майбутньої пенсії
За боротьбу з голодом: в Осло назвали лауреатів Нобелівської премії миру
Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля у досягненні миру в світі