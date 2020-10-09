Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата премии мира за 2020 год. Им стала Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая гуманитарная организация, борющаяся с голодом. Об этом сообщается в заявлении Нобелевского комитета.

Продовольственную программу ООН наградили "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов".

В 2019 году ООН в рамках своей продовольственной программы помогла почти 100 млн человек в 88 странах, столкнувшимся с голодом, сказано в заявлении Нобелевского комитета.

Всемирная продовольственная программа ООН была создана в 1961 году по инициативе президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это был эксперимент по предоставлению продовольственной помощи в рамках системы ООН.

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Он прекратил 20-летнюю войну с соседним государством и заключил мирное соглашение.

Премия мира - предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. 12 октября станет известно имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую учредил Банк Швеции.

Напомним, что на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевских премий по медицине (за исследование вируса гепатита С), химии (за разработку метода редактирования генома), физике (изучение черных дыр) и литературе.

"Подробности" изучили стихи Луизы Глюк - американской поэтессы, получившей самую престижную премию в мире.