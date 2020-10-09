8 ноября 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей аскетической красотой делает существование индивидуума универсальным".

Обосновывая свое решение, глава Нобелевского комитета Андес Олссон назвал поэзию Глюк "открытой и бескомпромиссной, в которой есть желание быть понятной и понятой". "В ней есть юмор и острый ум". - сказал он.

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О жизни и творчестве Луизы Глюк

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году в уходящей своими корнями в Венгрию семье еврейских иммигрантов.

Личная травма, боль, смерть и исцеление неизменно присутствуют в ее насчитывающем шесть десятилетий творческом наследии. Здесь есть есть стихи о пережитой в детстве анорексии, которую сама она объясняет стремлением завоевать независимость от матери, есть стихи о старшей сестре, умершей еще до рождения Луизы.

Писать стихи она начала проходя курс психотерапии - это стало ее школой вместо традиционного университетского образования.

"В ее творчестве, - говорит Андес Олссон, - силен автобиографический элемент, но поэзию ее нельзя назвать сугубо личностной или только исповедальной. Она стремится к универсальности. В ее поэзии сливаются воедино три основные черты: постоянно обращение к теме семьи, жесткий, но вместе с тем игривый ум и утонченное чувство композиции".

Миф о любви

Когда Аид понял,

что он влюбился в девушку,

он построил ей дубликат всей земли,

точь-в-точь, до последней лужайки,

только добавил ещё брачное ложе.

Всё было таким же, даже солнечный свет,

потому что ей было бы трудно

сразу забыть о свете

и привыкнуть к полной тьме.

Постепенно, решил Аид,

он воссоздаст здесь полную ночь –

сначала в виде теней от листьев,

трепещущих на ветру,

затем с луной и звёздами.

А потом не нужно

будет уже ни луны, ни звёзд.

Пусть Персефона привыкает постепенно.

В конце концов, размышлял он,

она привыкнет ко всему.

Это была полная реплика земли,

но ещё здесь присутствовала любовь.

Разве всем не хочется любви?

Он терпеливо ждал год за годом,

строя этот мир и наблюдая

за Персефоной, разгуливающей по лугам,

за Персефоной, так обожавшей запахи,

обожавшей всё пробовать на вкус.

Стоит лишь разгореться аппетиту,

размышлял он,

и его уже не остановишь.

Но разве ночью не хочется каждому

прижаться к любимому телу,

обнять свою путеводную звезду,

услышать негромкое дыхание рядом,

подтверждающее,

что ты жив и она жива тоже

и вы вместе. Если один

ворочается во сне,

вслед за ним шевелится и другой.

Вот что чувствовал царь тьмы,

глядя на мир, построенный им

для Персефоны.

Ему даже не могло придти на ум,

что в этом мире нет никаких запахов

и никакой еды.

Чувство вины? Ужас?

Страх перед любовными ласками?

Этого он себе не мог и представить;

Ни один влюблённый не может

такого представить себе.

Он мечтал и всё не мог решить,

какое имя дать своему созданию.

Сначала он хотел назвать

его "Новый Гадес".

Потом "Райский Сад".

В конце концов он остановился

на "Девичестве Персефоны".

Мягкий свет воссиял над долиной,

над их брачным ложем. Аид обнял её,

ему хотелось сказать ей:

"Я люблю тебя и всегда

буду тебя защищать", -

но он подумал,

что это будет неправдой,

и поэтому сказал:

"Ты мертва и ничто

теперь не причинит тебе вреда".

Это показалось ему

куда более многообещающим

и близким к истине.

(Перевод Валерия Чижика)

Первый поэтический сборник Глюк под символическим названием "Первенец" вышел в свет в 1968 году. С тех пор у нее вышло 12 поэтических книг и сборник эссе о поэзии "Доказательства и теоремы". Последний на сегодняшний день поэтический сборник "Верная и достойная ночь" был издан в 2014 году.

В 1993 году за сборник "Дикий ирис" поэтесса была удостоена Пулитцеровской премии - высшей литературной награды Америки.

ЭРОС

В отеле, придвинув стул к окну, смотрю на дождь.

Это был то ли сон, то ли транс -

я любила, и все же

ничего не хотела.

Не хотелось ни коснуться, ни увидеть тебя.

Хотелось одного:

комната, стул, напев дождя,

часами, в тепле весенней ночи.

И все; сидеть - и только.

Душа съежилась: такая малость наполняла ее.

Я смотрела на стену ливня, закрывшую темный город -

ничто не связывало нас; я отпустила тебя:

живи, как хочешь.

С рассветом дождь прекратился. Я занялась

вседневной суетой, я была свободна,

но двигалась, как лунатик.

Тебя больше не было во мне.

Пару дней в чужом городе.

Разговор, прикосновенье руки.

И вот, я сняла обручальное кольцо.

Это все, чего мне хотелось: стать голой.

(перевод Валерия Черешни)

В 2003 году она была назначена Поэтом-лауреатом США. Это переходящий официальный пост, назначением которого ведает Библиотека Конгресса США.

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Также сообщалось, что размер Нобелевской премии в 2020 году увеличили.