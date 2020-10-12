Юлія Тимошенко закликала створити Національний штаб боротьби з COVID-19

Пандемія в Україні набуває загрозливих масштабів, тож країні потрібно більше безоплатних тестів та ліків, відкрити гарячу лінію для пацієнтів і розгорнути додаткові мобільні бригади медиків та місця у лікарнях