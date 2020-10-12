Коронавирус у Порошенко: появились новости о состоянии политика [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее подтвердили COVID-19, выписали из больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе политика в Facebook.
"Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.
Напомним, что коронавирус у экс-президента диагностировали в конце сентября. Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Также мы писали о том, что у Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья.
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