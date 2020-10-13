64-летний художник-любитель из восточной Германии Петер Гере закончил работу над созданием, по его словам, самой длинной картины маслом в мире - монументальным произведением "The World Union Vision".

Длина картины составляет 192-метра. Мастер работал над этим проектом почти два десятилетия, сообщает DW.

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На этой неделе он сделал последний штрих и поставил подпись над заключительным фрагментом, посвященным Аргентине. На нем художник изобразил заснеженную Патагонию, создав плавный переход к зимнему ландшафту Исландии, с которого начал работу в 2001 году.

Такие плавные переходы между странами на отдельных фрагментах символизируют для автора идею мирного соседства и сосуществования.

Картина объединенного мира или всемирного союза состоит из 192 фрагментов 100 на 70 сантиметров каждый - по числу государств-членов ООН на момент начала проекта. Для выбора мотивов Петер Гере использовал фотографии, сделанные друзьями и знакомыми во время заграничных путешествий.

Петер Гере работает в химической промышленности. Писать картины он научился самостоятельно. Создание каждой из частей занимало примерно 50 часов.

Петер Гере называет свой коллективный портрет стран-членов ООН самым длинным произведением такого рода в мире. В ближайшее время он намерен подать заявку на внесение результатов своего многолетнего труда в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что в Испании нашли пропавшую картину известного художника.