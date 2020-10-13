Уже досить дієво працює геоінформаційний аналітичний портал МВС України Інформаційно-аналітична система "Місцеві вибори 2020", який призначений для моніторингу здійснених правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки в режимі реального часу. Наступний крок - запуск нового технологічного продукту – чат-боту "Вибори-2020", який значною мірою підвищить захист волевиявлення громадян.

Якщо ви стали свідком порушення та перебуваєте місці – повідомте поліцію через чат-бот із вашого мобільного телефону.

Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:

підкуп виборців або комісії

фінансування агітації

ведення агітації

перешкоджання волевиявленню

Далі потрібно обрати область та адресу, де сталося порушення. Якщо ви перебуваєте на місці – одним кліком можна додати геолокацію. Після цього надішліть фото або відео порушення та коментар до них. Для зворотного зв’язку можна залишити свій номер телефону.

Повідомлення передається до Ситуаційного центру Нацполіції, обробляється та реєструється, після чого на місце події направляється патруль поліції.

Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4209 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 309 кримінальних правопорушень.Також складено 1067 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

МВС України закликає усіх учасників виборчого процесу – не порушувати Закон та вести агітацію прозоро та чесно! А громадян – не зволікати та одразу інформувати поліцію про відомі факти порушення під час виборчого процесу!