Лондон вводить новий підхід до карантину. Відтепер обмеження в країні вводитимуть за трирівневою системою. Чи повернеться країна до повного локдауну із закриттям шкіл та чому прем'єра Бориса Джонсона знову критикують?

У Ліверпулі готуються до ще одного локдауну. У місті оголосили третій рівень карантину, тобто тут діятимуть найжорсткіші обмеження. Від середи припиняють роботу всі бари, ресторани, спортзали, салони краси та розважальні заклади. На півночі Англії епідеміологічна ситуація найгірша. За останні 4 тижні кількість пацієнтів у реанімації зросла всемеро.

Саймон Ешдаун, власник пабу в Ліверпулі:

Я погоджуюся, що дані вказують на те, що в нашому регіоні ситуація гірша, аніж в інших. Але уряд не може цього пояснити. Чому вони довели до такої ситуації? Чому вчасно не ухвалили необхідні рішення? А тепер вимушений локдаун обернеться для нас закриттям бізнесу.

Такі самі запитання лунають і від опозиції. Прем'єра звинувачують у зволіканні та неадекватній реакції на другу хвилю пандемії. Щоправда, сам Борис Джонсон твердить, що дослухається до порад науковців.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я не отримую жодного задоволення, запроваджуючи обмеження щодо роботи підприємств, адже більшість із них неабияк попрацювали, щоб безпечно відкритися після першого локдауну. Але ми мусимо діяти, якщо хочемо зберегти життя людей.

На більшості території країни зараз діє перший рівень карантину. Це означає, що загроза поширення коронавірусу середня. Людям не можна зустрічатися більше ніж ушістьох, а кафе та паби зачинятимуть о десятій вечора. Другий рівень карантину забороняє ходити в гості та зустрічатися із людьми, які не живуть під одним дахом. Та навіть за третього, найвищого рівня, школи, університети та продуктові магазини працюватимуть і далі.

Кріс Вітті, головний медичний радник уряду:

Я не хочу, щоб ми мали ілюзії із цього приводу. Зокрема, що ми зможемо подолати цей період без жодної шкоди. Це балансування між шкодою для суспільства та економіки з одного боку, та шкодою для здоров'я - з іншого. Тож ми намагаємося віднайти золоту середину, і це буде нелегко.

У Британії вже відновлюють роботу тимчасові лікарні, які влітку виявилися непотрібними. Адже на півночі країни закінчуються місця в реанімаціях. А ось місцевій владі дали повноваження ще більше закручувати гайки в регіонах з найвищими показниками захворюваності.