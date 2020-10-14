В зоне АТО, вблизи Водяного Днецкой области, 14 октябяря, боевики применили против украинских военных стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как заявили в ООС, поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Стоит отметить, что в результате обстрела со стороны сепаратистов украинские военнослужащие не пострадали.

Также, в штабе заявили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями ООС.

Стоит отметить, что накануне на Донбассе зафиксировали шесть нарушений перемирия за сутки, а именно в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное были перехвачены два вражеских беспилотника.

Как ранее сообщалось, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции.

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