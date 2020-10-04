На Донбассе, 4 октября, боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия возле Авдеевки, а в районе Шумов применили подствольный гранатомет. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В штабе сообщили, что в результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

По данным штаба, под обстрел автоматического танкового гранатомета попали и защитники Водяного. Но, укрраиские военные огонь в ответ не открывали.

Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали

Напомним, 20 сентября боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - неприцельно обстреляли украинские позиции.

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