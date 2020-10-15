Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 гривен за 1 доллар.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.