Доллар стремительно растет: курс валют на 16 октября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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