Перший з об'єктів "Укрспирту" у Немирівську приватизували за 55 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Фонду держмайна, завод продали майже на чотири з половиною мільйони дорожче, ніж початкова вартість. Нагадаємо, приватизація майна держпідприємства "Укрспирт" стартувала 15 вересня. На продаж загалом виставлено 78 об'єктів.

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Дедалі менше банківських відділень. За інформацією НБУ, за останні три місяці комерційні банки в країні закрили 251 відділення. Найбільше з них - у державному "Ощадбанку" - 166. Серед основних причин: запровадження карантинних заходів і перехід значної кількості клієнтів на онлайн-обслуговування. Натомість державний "Укргазбанк" збільшив кількість відділень на 21. Загалом в Україні наразі працює майже 7400 банківських пунктів обслуговування клієнтів.

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Картоплі цьогоріч буде на 300 тисяч тонн менше. Про це йдеться в прогнозі Держслужби статистики. Головна причина - несприятливі погодні мови, посуха. Водночас валовий збір прогнозують на рівні 20 мільйонів тонн. На цьому тлі в міністерстві економіки пропонують масштабну державну програму для аграріїв, зокрема, на Чернігівщині. На розгляд Кабміну подано дві концепції крапельного зрошення для розвитку картоплярства в регіоні. Проте в країні досі існує проблема нестачі картоплесховищ. Узимку, через неналежне зберігання, гниє в середньому дві картоплини з трьох. Тому з початком кожного нового року Україна вимушена переходити до імпорту цієї продукції.

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Аеропорт "Львів" посів друге місце в рейтингу українських летовищ. Однак причини цього - невтішні. Економічна коронакриза змінила співвідношення сил на авіаринку. За даними "Державіаслужби", загалом показник обслуговування авіапасажирів упав на 63 відсотки. Так, за 9 місяців цього року, із ускладненнями роботи через карантинні заходи, лідером залишається міжнародний аеропорт "Бориспіль" - майже п'ять мільйонів пасажирів на внутрішніх і міжнародних рейсах. На другому місці тепер "Львів" - 700 тисяч. Найбільше втратив аеропорт "Київ-Жуляни" - мінус 70 відсотків пасажиропотоку. Істотно не дорахувалися клієнтів також летовища Харкова й Одеси.