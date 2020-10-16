В Украине продали на аукционе арестованную птицефабрику за 990 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

Торги прошли по двум лотам: один объект расположен в Киеве на Броварском проспекте, второй - в селе Пуховка Киевской области. Рост цены по первому лоту составил 447% (690 млн грн), во второму - 5 935% (300 млн грн).

Площадь птицефабрики в Киеве составляет 126,6 тыс. кв. м, а имущественного комплекса в Пуховке - 5,8 тыс. кв. м. У победителей есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лоты. Вырученные от сделки деньги получит Национальный банк Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине продали первый государственный спиртзавод.