Президент Германии ушел на самоизоляцию [ Редактировать ]
В субботу, 17 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на самоизоляцию. На карантин ему пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника главы государства.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Пресс-секретарь канцелярии немецкого президента рассказала, что Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но его результат пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что премьер Польши ушел на самоизоляцию.
Также мы писали о том, что Минздрав облегчил выход из самоизоляции.
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