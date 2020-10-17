В субботу, 17 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на самоизоляцию. На карантин ему пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника главы государства.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Пресс-секретарь канцелярии немецкого президента рассказала, что Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но его результат пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что премьер Польши ушел на самоизоляцию.

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