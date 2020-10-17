"В Украине появятся бесплатные тесты на COVID-19" - Ляшко [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины - Виктор Ляшко заявил, что в Украине в скором времени, а именно - со следующей недели - 19 октября, ожидаются новые экспресс-тесты на COVID-19. Об этом Ляшко сообщил в интервью "Радио Свобода".
Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты.
Ляшко также отметил, что такие тесты врачи смогут делать самостоятельно, без без специальных лабораторных условий. так как его продолжительность - 15-30 минут.
Тесты смогут использоваться семейным врачом, мобильной бригадой. При госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность - 15-30 минут и без специальных лабораторных условий
Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и у тестов ПЦР.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда в Украине смогут ввести тотальный карантин.
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