В Праге, на Староместской площади, 18 октября, ОМОН столкнулся с ультрасами футбола и хоккея, которые протестовали против введенных правительством ограничений на COVID-19. Об этом сообщает Novinky

По данным СМИ, после окончания акции полиция применила слезоточивый газ и водомёт для разгона радикалов, которые отказались покинуть территорию и бросали петарды и другие предметы.

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Стоит отметить, что в ходе столкновений пострадали несколько человек.

Jeden z útoků radikálních účastníků shromáždění na policisty.#policiepha pic.twitter.com/fyucIpwqlW — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

По окончании акци участники попытались силой прорваться через кордоны полиции. Они кидали в полицейских петарды, тяжёлые предметы и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт. Десятки людей были задержаны, есть пострадавшие.

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Важно, что демонстрация была инициирована сторонниками футбольного клуба Baník Ostrava, которые утверждают, что правительственные ограничения бессмысленны и являются результатом неспособности подготовиться ко второй волне вируса.

Министр внутренних дел Ян Хамачек отреагировал на данное событие, отметив, что организаторам не удастся избежать правосудия, поскольку они не обеспечили соблюдение мер правительства против Covid-19.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 2000 человек. Большинство протестующих не соблюдали карантинные ограничение на количество взрослых в собрании в 20 человек, а также - они были без медицинских масок.

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Как ранее сообщалось, в Праге открыли первый "коронавирусный" отель.

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