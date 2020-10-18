В Праге ультрасы устроили массовые беспорядки (фото, видео) [ Редактировать ]
В Праге, на Староместской площади, 18 октября, ОМОН столкнулся с ультрасами футбола и хоккея, которые протестовали против введенных правительством ограничений на COVID-19. Об этом сообщает Novinky
По данным СМИ, после окончания акции полиция применила слезоточивый газ и водомёт для разгона радикалов, которые отказались покинуть территорию и бросали петарды и другие предметы.
фото: скриншот
Стоит отметить, что в ходе столкновений пострадали несколько человек.
Jeden z útoků radikálních účastníků shromáždění na policisty.#policiepha pic.twitter.com/fyucIpwqlW— Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020
По окончании акци участники попытались силой прорваться через кордоны полиции. Они кидали в полицейских петарды, тяжёлые предметы и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт. Десятки людей были задержаны, есть пострадавшие.
фото: скриншот
Важно, что демонстрация была инициирована сторонниками футбольного клуба Baník Ostrava, которые утверждают, что правительственные ограничения бессмысленны и являются результатом неспособности подготовиться ко второй волне вируса.
Министр внутренних дел Ян Хамачек отреагировал на данное событие, отметив, что организаторам не удастся избежать правосудия, поскольку они не обеспечили соблюдение мер правительства против Covid-19.
По данным СМИ, в акции приняли участие около 2000 человек. Большинство протестующих не соблюдали карантинные ограничение на количество взрослых в собрании в 20 человек, а также - они были без медицинских масок.
фото: скриншот
Как ранее сообщалось, в Праге открыли первый "коронавирусный" отель.
Читайте также, в Беларуси задержаны более 100 человек на акциях протеста.
по теме
В Минске начались задержания журналистов и студентов (фото, видео)
Силовики задерживают журналистов и студентов на мирных акциях в Минске
У Мінську до маршу протесту доєдналися інваліди-колясочники
Влада не оминула мітинг своєю увагою - до протестувальників під'їхали мікроавтобуси з невідомими у балаклавах
Медики і жителі Луцька протестують проти перепрофілювання пологового будинку у короновірусний шпиталь
Медики прийшли з пікетом до міської ради - вимагали не робити з пологового "інфекційну", та до них ніхто так і не вийшов. Тож лікарі перекрили дорогу біля мерії
Батьки дітей з орфанними захворюваннями вимагають державного фінансування життєво необхідних препаратів
У Костополі на Рівненщині вони зібралися біля міської ради вимагати життєво необхідних препаратів - чому припинилося фінансування та чого чекати таким родинам?
Білоруський ультиматум: Тихановська вимагає від Лукашенка скласти повноваження
Учасниця президентських виборів Світлана Тихановська поставила Олександру Лукашенку "народний ультиматум" - до 25 жовтня скласти повноваження, інакше почнеться національний страйк