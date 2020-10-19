Коронавірус за добу забрав життя 66 українців [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо розповсюдження Ковіду в Україні. За попередню добу чотири тисячі 766 нових випадків інфікування. Через ускладнення померли 66 пацієнтів.
Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині і в Києві. І відсьогодні у "червоній зоні" 8 обласних центрів: Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтава і Хмельницький.
У ці міста "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків. На станціях "червоної зони" лише висаджуватимуть пасажирів.
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