За попередню добу чотири тисячі 766 нових випадків інфікування

Маємо оновлену інформацію щодо розповсюдження Ковіду в Україні. За попередню добу чотири тисячі 766 нових випадків інфікування. Через ускладнення померли 66 пацієнтів.

Найбільший приріст хворих на Харківщині, Одещині, Львівщині і в Києві. І відсьогодні у "червоній зоні" 8 обласних центрів: Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтава і Хмельницький.

У ці міста "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків. На станціях "червоної зони" лише висаджуватимуть пасажирів.