Ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина - Минздрав [ Редактировать ]
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В понедельник, 19 октября, в Украине не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране он составляет 192,7 при норме в 40.
Самая плохая ситуация в Сумской (343,5), Хмельницкой (325,2) и Харьковской (307,6) областях. В Кировоградской области этот показатель составляет 43,8, в Киеве - 206,1.
Также в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для лечений коронавируса. При этом в трех областях процент заполненности превышает 80% - Луганской (103,9%), Одесской (90,9%), Сумской (88,2%) и Донецкой (81,8%) областях.
Ранее мы писали о том, что еще один ребенок скончался от коронавируса.
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