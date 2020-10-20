Майже половину порушників на кордоні затримують саме завдяки службовим собакам

Вони шукають зброю та ловлять злочинців. Майже половину порушників на кордоні затримують саме завдяки службовим собакам. Попри передові технології, краще за чотирилапих виявити наркотики чи вибухівку досі не може ніхто. Христина Гашенко побувала в кінологічному центрі на Львівщині.

І так щодня. Інструктор Кінологічного центру Державної прикордонної служби Тетяна Сироїжко тренує тримісячного Лайта.

Тетяна Сироїжко, інструктор-кінолог Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України:

Якщо правильно підібрати заохочувальну іграшку для нього він буде робити будь-що. Він - безстрашний, він куда хочеш туда й піде.

Більш витривалі песенята - старші чотирьох місяців. Тут їх навчають уже серйозніших завдань: правильно хапати й позначати знайдене.

Одне з основних завдань - знаходити наркотики.

Мар'яна Кравець, інструктор-кінолог Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України:

Все в формі гри. До апортувального предмету прикладають шуканий запах. З часом під час занять, собака цей запах чує.

Навчають собак знаходити і зброю та вибухівку. На іншій ділянці, в одній із маскувальних коробок - вибухові речовини. Кілька секунд - і завдання виконане.

Хвалити собаку - обов'язково. Кінологи кажуть: на кордоні хвостатим працювати значно цікавіше.

Михайло Парасьон, старший викладач Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України:

На кордоні вже виробляється в собаки твердий умовний рефлекс, який переходить в навик і в неї на кордоні це більш виражається. Із за того що там собаці звичайно сильніше цікавіше буде, бо там інші відволікаючі фактори.

Щороку на кордони відправляють щонайменше п'ятсот чотирилапих.

Сергій Гаркуша, заступник начальника Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби України:

Практика показує, що найбільше ефективно несеться служба прикордонними нарядами, де є службові тварини.

У Фінляндії та Об'єднаних Арабських Еміратах чотирилапих навчили за запахом пасажира визначити, хворий він на COVID-19 чи ні.

Для виявлення хворих на COVID-19 було відведено спеціальну ділянку. Працюють 9 поліцейських собак у міжнародному аеропорту Дубай. Зразки беруться у співпраці з партнерами DHA. Результати менше ніж за хвилину.

В українському кінологічному центрі кажуть: говорити про такі тренування - зарано. Бо поки що немає чітких методів, як навчати собак виявляти хворих на COVID-19, аби це було безпечно і для тренерів, і для тварин.в